Iğdır’da kaçak avlanmaya para cezası

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi kırsalında kaçak avlanma yapan şahsa 4 bin 717 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre, Tuzluca İlçesi Gaziler Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Tuzluca kırsalında yaptığı denetimler sırasında, arazide canlı mühre ve tuzaklama yöntemiyle avlanma yapan M.G. isimli şahsın kaçak avlanma yaptığını tespit etti. Canlı mühre olarak kullanılan 5 Kınalı Kekliğe ve kafeslere el koyan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G. isimli şahsa bin 967 TL idari 2 bin 750 TL tazminat olmak üzere toplam 4 bin 717 TL para cezası kesti.

Ele geçirilen kafes ve tuzaklar yakılarak imha edilirken, canlı mühre olarak kullanılan Kınalı Keklikler veteriner kontrolünden sonra doğaya salındı.