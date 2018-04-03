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Iğdır’da kaçak avlanmaya para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi Bulakbaşı köyü kırsalında kaçak avlanma yapan 3 şahsa 5 bin 611 TL para cezası kesildi.Alınan bilgilere göre, Karakoyunlu İlçesi Taşburun Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karakoyunlu İlçesi Bulakbaşı köyü kırsalı Harmandüzü mevkiinde yaptığı denetimler sırasında, arazide canlı mühre ve tuzaklama yöntemiyle avlanma yapan M.H., B.K.

Iğdır’da kaçak avlanmaya para cezası

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi Bulakbaşı köyü kırsalında kaçak avlanma yapan 3 şahsa 5 bin 611 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgilere göre, Karakoyunlu İlçesi Taşburun Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karakoyunlu İlçesi Bulakbaşı köyü kırsalı Harmandüzü mevkiinde yaptığı denetimler sırasında, arazide canlı mühre ve tuzaklama yöntemiyle avlanma yapan M.H., B.K. ve N.K. isimli şahısların kaçak avlanma yaptığını tespit etti. Canlı mühre olarak kullanılan 4 ötücü Keklik, kafes ve bir adet tuzağa el koyan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, M.H., B.K. ve N.K. isimli şahıslara bin 137 TL idari, 2 bin 200 TL tazminat olmak üzere toplam 5 bin 611 TL para cezası kesti.
Ele geçirilen kafes ve tuzaklar yakılarak imha edilirken, canlı mühre olarak kullanılan Keklikler doğaya salındı.

Iğdır’da kaçak avlanmaya para cezası

Iğdır’da kaçak avlanmaya para cezası

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