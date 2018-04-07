Iğdır’da Keklik avına para cezası

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi kırsalında kaçak avlanma yapan 2 şahsa 9 bin 659 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgilere göre, Tuzluca İlçesi Gaziler Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler almış oldukları ihbar üzerine Tuzluca İlçesi kırsalında yaptığı denetimler sırasında, çalı diplerine saklanmış canlı mühre ve tuzaklama yöntemiyle avlanma yapan O.G. ve Y.G. isimli şahısların kaçak avlanma yaptığını tespit etti. Canlı mühre olarak kullanılan 6 kınalı Keklik, doğadan yakalanmış 7 adet keklik, 2 adet çanta, 1 adet makas ile tuzaklamada kullanılan at kınından ve misinadan yapılmış düzeneğe el koyan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G. ve Y.G. isimli şahıslara 2 bin 274 TL idari, 7 bin 262 TL tazminat olmak üzere toplam 9 bin 659 TL para cezası kesti.
Ele geçirilen çanta, kafes ve tuzaklar yakılarak imha edilirken, Keklikler doğaya salındı.
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