HABER

Iğdır’da mültecilerin bulunduğu araç kaza yaptı:15 ölü çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 02:07 | Son Güncelleme

Iğdır’da mültecilerin bulunduğu araç kaza yaptı.Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Iğdır’da mültecilerin bulunduğu araç kaza yaptı.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği 20’den fazla yaralının olduğu bilgisi alındı.

Ünlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarımÜnlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
Komandoların zorlu eğitimi! Komandoların zorlu eğitimi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.