Iğdır’da mültecilerin bulunduğu araç kaza yaptı:15 ölü çok sayıda yaralı var

Iğdır’da mültecilerin bulunduğu araç kaza yaptı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği 20’den fazla yaralının olduğu bilgisi alındı.