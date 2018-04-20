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Iğdır'da sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

IĞDIR Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpü satan bir iş yerinde meydana gelen patlamada, karşı dükkândaki motor tamircisi Esat Bağcı (40) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 16 kişi yaralandı.

Iğdır'da sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 16 yaralı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpü satan bir iş yerinde meydana gelen patlamada, karşı dükkândaki motor tamircisi Esat Bağcı (40) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 16 kişi yaralandı. Patlamanın, kasası oksijen tüpü ile dolu olan park halindeki kamyonda kaynak yapıldığı sırada meydana geldiği iddia edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, 20'ye yakın iş yeri ve çok sayıda araç zarar gördü.
Olay, saat 11.00 sıralarında, 14 Kasım Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oksijen tüpü satan bir iş yerinin önünde, kasası oksijen tüpü ile dolu olan park halindeki kamyonda kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, karşı dükkândaki oto tamircide motor tamir ustası Esat Bağcı yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle kamyon ve çevresindeki birkaç araç demir yığınına döndü, bazı iş yerlerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı. Olayda sanayi sitesindeki 20'ye yakın iş yeri zarar gördü. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlere TOMA'dan da su sıkıldı. AFAD ekibi de patlama nedeniyle çöken iş yerinde inceleme yaptı. Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit ve Emniyet Müdürü Melih Ekici, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

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Iğdır'da sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 16 yaralıIğdır'da sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 16 yaralıIğdır'da sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 16 yaralıIğdır'da sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 16 yaralı

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