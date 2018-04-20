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Iğdır’da sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Iğdır’da sanayi sitesinde bulunan tüp gaz bayisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Iğdır merkez Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tüp gaz bayiinde patlama meydana geldi.

Iğdır’da sanayi sitesinde bulunan tüp gaz bayisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Iğdır merkez Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tüp gaz bayiinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından sanayi sitesi adeta savaş alanına döndü. Patlamanın etkisiyle tüp gaz bayiinin duvarları yıkılırken etraftaki park halindeki araçlar da hurda yığınına döndü.
1 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölge yeni bir patlama ihtimaline karşı güvenlik şeridiyle çevrildi. İş yerleri kapattırılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı.
Patlama sonrası çıkan yangına TOMA ile müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde incelemede bulunan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, "Patlamanın tüpten kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Detayı hakkında henüz bilgi sahibi değiliz. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdüler. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hastaneye yaralılarımız götürüldü. 4 yaralının durumu ağır şekilde" dedi.

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