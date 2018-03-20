Iğdır’da tavuk eti çalan 2 kişi tutuklandı

Iğdır’da bir şirkete ait dağıtım aracının arka kapısının kilidini kırarak tavuk eti çalan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi’nde park halinde bulunan B.T. isimli şirkete ait dağıtım aracının arka kısmının kilidi kırılarak yaklaşık 7 bin lira değerinde tavuk eti çalındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan tavuk etinin Tuzluca ilçesinde satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Tespit edilen Y.A. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.A. ve İ.A. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer firari şüphelisi U.A. isimli şahsın yakalanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.