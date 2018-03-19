Iğdır’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Iğdır’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 8 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.