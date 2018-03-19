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Iğdır’da terör operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

Iğdır’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Iğdır’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 8 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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