Iğdır’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Iğdır’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 8 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu
ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı
Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi
Katliam gibi kaza!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum