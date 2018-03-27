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Iğdır’da trafik kazası : 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:33 | Son Güncelleme

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Hamurkesen yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet şarampole uçtu.

Iğdır’da trafik kazası : 1 yaralı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Hamurkesen yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet şarampole uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Göktaş Köyünde ikamet eden Şemsettin Yiğitalp, Hamurkesen alabalık tesislerinde işçi olarak çalışıyordu. Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan Yiğitalp, ekerek yolu karavangi yokuşu mevkiinde arkasından gelen aracın kornaya basması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Şemsettin Yiğitalp, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının komada olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır’da trafik kazası : 1 yaralı

Iğdır’da trafik kazası : 1 yaralı

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