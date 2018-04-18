Iğdır’da trafo patladı

Iğdır’da trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Iğdır merkez Enver Paşa Caddesi üzerinde elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafonun ve elektrik tellerinin alev aldığını gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Patlamayı gören ve ekiplere haber veren Yüksel İpekçi isimli vatandaş, “Trafo aniden patladıktan sonra yandığını gördüm. Çıkan yangını görünce hemen ekiplere haber verdim. İtfaiye ve elektrik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü” dedi.
Aras Edaş ekipleri, yangının aşırı yükten çıktığını, trafo içindeki elektrik tesisatı ve kabloların zarar gördüğünü belirtti.
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