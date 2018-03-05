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Iğdır’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile 255 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Göçmen Kaçakçılığı” yapmak suçundan 04 AB 511 plaka araçta yapılan aramada, kulaklık ve powerbank içerisine gizlenmiş halde toplam 4 paket içerisinde 255 gram uyuşturucu “Reçine Esrar” maddesi ele geçirdi.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile 255 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Göçmen Kaçakçılığı” yapmak suçundan 04 AB 511 plaka araçta yapılan aramada, kulaklık ve powerbank içerisine gizlenmiş halde toplam 4 paket içerisinde 255 gram uyuşturucu “Reçine Esrar” maddesi ele geçirdi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu

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