Iğdır’da uyuşturucu ticareti yapan 10 kişi tutuklandı

Iğdır polisinin, il merkezi ve Doğubayazıt’ta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10’u tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Iğdır ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan baskınlarda 12 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyette sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 12 şüpheliden 10’u uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.