Iğdır’da uyuşturucu ticareti yapan 10 kişi tutuklandı

Iğdır polisinin, il merkezi ve Doğubayazıt’ta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10’u tutuklandı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Iğdır ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan baskınlarda 12 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyette sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 12 şüpheliden 10’u uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimi için dikkat çeken iddia
Son dakika! Koray Çalışkan'a hapis cezası
Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Kocasının metresini mağazada bastı! Çırılçıplak soyup...
24 Haziran seçim kararının ardından AK Parti'de hazırlık
Avusturya'dan skandal hamle!
Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum