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Iğdır'daki patlamada ölen oto tamircisi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

IĞDIR'da oksijen tüpü satan bir iş yerinde dün meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişiden Esat Bağcı (40), Melekli beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Iğdır'daki patlamada ölen oto tamircisi toprağa verildi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da oksijen tüpü satan bir iş yerinde dün meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişiden Esat Bağcı (40), Melekli beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında, 14 Kasım Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oksijen tüpü satan bir iş yerinin önünde, kasası oksijen tüpü ile dolu olan park halindeki kamyonda kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, iş yeri sahibi Volkan Çetinyol, çevre dükkânlarda çalışan oto tamircileri Esat Bağcı ve Taner Yıldırım ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'sinin Iğdır Devlet Hastanesi'nde, durumu ağır olan 2 kişinin ise Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Patlamada yaşamını yitirenlerden, evli ve 3 çocuk babası Esat Bağcı, Iğdır'ın Melekli beldesinde ikindide kılınan cenaze namazı sonrası belde mezarlığında toprağa verildi. Esat Bağcı'nın cenaze törenine Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Melekli Belde Belediye Başkanı Ali Varol, Küçük Sanayi Sitesi Koopreatifi Başkanı Atakan Taşkınsu, Bağcı Ailesi ve yakınları katıldı.
Diğer cenazelerin de işlemler tamalandıktan sonra toprağa verileceği öğrenildi.

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Iğdır'daki patlamada ölen oto tamircisi toprağa verildiIğdır'daki patlamada ölen oto tamircisi toprağa verildiIğdır'daki patlamada ölen oto tamircisi toprağa verildiIğdır'daki patlamada ölen oto tamircisi toprağa verildi

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