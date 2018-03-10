HABER

Iğdırlı gazi, oğlunu kurtarmak isterken bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 10:22 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde 1992 yılında vatani görevini yaparken teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak gazi olan 2 çocuk babası Abdulali Abatay (46), oğlunu, dövenlerin elinden almak isterken bıçaklandı.

Iğdırlı gazi, oğlunu kurtarmak isterken bıçaklandı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde 1992 yılında vatani görevini yaparken teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak gazi olan 2 çocuk babası Abdulali Abatay (46), oğlunu, dövenlerin elinden almak isterken bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Abatay, karşısında oğlunun kavga ettiği Dr. Cebrail Ataş'ı görünce, yakınlarına, "Kesinlikle beni bu ameliyat etmesin" dedi.
Olay, 2 Mart günü Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Seferali Abatay (20) ile Devlet Hastanesi'nde görev yapan genel cerrahi uzmanı Dr. Cebrail Ataş, yol verme yüzünden kavga etti. Vatandaşlar araya girerek tarafları yatıştırdı ancak bir süre sonra Dr. Ataş'ın yakınları olduğu iddia edilen 10 kişilik grup, Seferali Abatay'ın evine gitti. Kapıyı açan Abatay'ın babası Abdulali Abatay ile grup arasında kısa süreli tartışma çıktı. Ayrılan grup, yolda karşılaştığı Seferali Abatay'a saldırdı. Koşarak olay yerine gelen gazi Abdullah Abatay, oğlu Seferali Abatay'ı kurtarmak isterken bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Abatay, karşısında oğlunun kavga ettiği Dr. Cebrail Ataş'ı görünce yakınlarına, "Kesinlikle beni bu ameliyat etmesin" dedi. Bunun üzerine Atabay'ı, özel hastaneden gelen doktor ameliyat etti. Abatay, operasyonun ardından özel hastaneye sevk edildi.
Gazi Abdulali Abatay, "Seferali ile doktor Cebrail Ataş, yol verme yüzünden kavga etmiş. Kavgadan sonra evimi on kişi basarak, 'Oğlun nerede, oğlunu bize vereceksin' dediler. Ben de oğlum size ne yaptı? diye sordum. Tartıştık. Bunlar evimden giderken yolda oğlumu yakalamış, döverlerken bana haber geldi ve koşarak gittim. Oğlumu kurtarmaya çalışırken beni bıçakladılar. Bayılmışım, hastaneye kaldırmışlar. Gözümü açtığımda karşımda oğlumun kavga ettiği Cebrail Ataş’ı gördüm. Yakınlarıma, 'Kesinlikle beni bu ameliyat etmesin' dedim. Hastanede başka genel cerrah olmadığı için özel hastaneden gelen doktor beni ameliyat etti. Şikayetçiyiz. Korkudan evimize gidemiyoruz" diye konuştu.
DOKTOR İDDİALARI YALANLADI
Olayla ilgisinin olmadığını belirten Dr. Cebrail Ataş işe, "Bu bir iftiradır. Söz konusu kişilerle hiçbir bağlantım yok. Söz konusu şahıs daha önce gelmiş bana psikolojik ilaçlar yazdırmak istemiştir. Ben de yazamam demişim. Bu olayı sonradan hatırladım. Sonrada beni yolda taciz etti, önümü kesti. Kameralarda görülebilir. Evimi bastı, polis çağırdım, şikayetçi oldum. Sonra araya tanıdıklar girdi. Olay kapansın diye onlar da kendi aralarında tartışmışlar. Bıçaklama olayı ile alakam yok. Ameliyata ben girmedim. Yalan söylüyor. Sadece karnında bir çizik oluşmuştur."
Gaziyi hastanede ziyaret eden Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz de olayı kınadıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Iğdırlı gazi, oğlunu kurtarmak isterken bıçaklandıIğdırlı gazi, oğlunu kurtarmak isterken bıçaklandıIğdırlı gazi, oğlunu kurtarmak isterken bıçaklandıIğdırlı gazi, oğlunu kurtarmak isterken bıçaklandı

MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

İlginizi Çekebilir

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Hastanede canlı bomba paniği! Yere düşen hastayı gören kaçmaya başladı!

Hastanede canlı bomba paniği! Yere düşen hastayı gören kaçmaya başladı!

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim eskort kızı dövdü

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim eskort kızı dövdü

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya’da askerliğe hazırlanan gencin feci ölümü

Antalya’da askerliğe hazırlanan gencin feci ölümü

İlaç kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

İlaç kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Otobüste sahte parayla yakalanan yolcu adliyede

Otobüste sahte parayla yakalanan yolcu adliyede

Bolu’da, yakalanan sahte paralarla ’Afrin’ yazdılar

Bolu’da, yakalanan sahte paralarla ’Afrin’ yazdılar

Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü

Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü

Çorlu’da kaçak sigara ele geçirildi

Çorlu’da kaçak sigara ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.