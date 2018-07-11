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Iğır'da, İran heyeti ile sınır güvenliği toplantısı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 12:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ile İran sınır illeri arasındaki, 'Sınır Güvenliği Toplantısı' Iğdır'da yapıldı.

Iğır'da, İran heyeti ile sınır güvenliği toplantısı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)-TÜRKİYE ile İran sınır illeri arasındaki, 'Sınır Güvenliği Toplantısı' Iğdır'da yapıldı.
Vali Enver Ünlü'nün Başkanlığındaki Türkiye heyeti, Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti ile Iğdır Valiliği toplantı salonunda bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti heyetinden toplantıya Vali Ünlü ile birlikte Garnizon ve 5'nci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Bahadır Öztürk, Aralık Kaymakamı Kemal Duru, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Göç İdaresi Müdürü Muhlis Lordoğlu ve danışmanlık görevi üstlenen diğer ilgililer katıldı.
Yapılan mutat toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki sınır güvenliği, terör faaliyetleri, hudut olayları ve kaçakçılık konuları ele alındı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Ünlü yunları söyledi:
"Şahsım ve beraberinizde ki heyet üyelerinizi serhat şehrimiz Iğdır'da ağırlamaktan dolayı memnuniyetimizi belirtirim. Ülkelerimiz arasında mevcut bulunan iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin başta güvenlik olmak üzere ticari, kültürel ve sosyal alanlarda da karşılıklı olarak artarak devam edeceğine olan inancım tamdır. Terör örgütünün maddi kaynağı olan insan kaçakçılığı hususunda mevcut tedbirler ve işbirliğinin karşılıklı arttırılmasını talep ediyorum. Bu vesile ile iki ülke arasındaki mevcut güvenlik tedbirleri ve terörle mücadelenin artarak devamını diliyoruz."

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Iğır'da, İran heyeti ile sınır güvenliği toplantısı

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