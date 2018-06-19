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İğne yaptırıp eve gelen kuaför, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

KONYA'da boğaz enfeksiyonu nedeniyle gittiği özel bir hastanede iğne yapıldıktan sonra eve gelen kuaför Mustafa Can (36), 5 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu.

İğne yaptırıp eve gelen kuaför, ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da boğaz enfeksiyonu nedeniyle gittiği özel bir hastanede iğne yapıldıktan sonra eve gelen kuaför Mustafa Can (36), 5 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Mehmetçik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, boğaz enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan Mustafa Can, özel bir hastaneye gidip iğne yaptırdı. Daha sonra eve gelen Can, telefonda konuştuğu eşine dinleneceğini söyledi. Bir süre sonra Mustafa Can'ın evde bulunan oğlu Buğra, dinlenen babasının yanına gitti. Babasını hareketsiz halde yatarken bulan küçük Buğra cep telefonundan annesine, 'Anne babam dondu' diye sesli mesaj gönderdi.
Çocuğunun mesajı üzerine eve gelen Burcu Can'ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mustafa Can'ın cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için vücudundan alınan parçanın Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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İğne yaptırıp eve gelen kuaför, ölü bulundu

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