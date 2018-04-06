İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapanlara göz açtırmıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş ve Güneş Mahallesi’nde sağlıksız koşullarda midye üretimi yapıldığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskında sağlıksız koşullarda üretilen midyelere el konuldu.
KÜFLENMİŞ DOLAPTA MİDYE
Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı görüldü. Oldukça sağlıksız koşullardaki midyeleri gören zabıta ve emniyet ekipleri şaşkına döndü. Karşılaşılan manzara, bu kadar da olmaz dedirtti.
Çuvallar içindeki bin 512 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve derin dondurucuya imha edilmek üzere el konuldu. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.
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