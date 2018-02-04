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İğrenç olay! 74 yaşındaki kadına önce tecavüz etti sonra...

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 21:56 | Son Güncelleme

Iğdır'da 10 çocuk annesi 74 yaşındaki Şefika S'ye önce tecavüz eden daha sonra 17 yerinden bıçaklayıp öldüren 23 yaşındaki Teymur R. tutuklandı.

Iğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve tecavüz bulgusuna rastlanan 10 çocuk annesi Şefika S.'nin (74) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Nahçıvanlı Teymur R. (23) tutuklandı.

Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi 279 No'lu evde oturan Şefika S.'nin ismi öğrenilemeyen bakıcısı, geçen 1 Şubat'ta akşam kendi evine gitti. Ertesi sabah saatlerinde geri dönen bakıcı, yaşlı kadının evinin dış kapısının açık olduğunu gördü.

BAKICI KANLAR İÇİNDE BULDU

İçeri giren bakıcı, Şefika S.'yi yerde kanlar içinde bulunca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücuduna 17 bıçak darbesi aldığı saptanan yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede, tecavüz bulgularına rastlanırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şefika S.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu, dün sabah saatlerinde yaşlı kadını öldürdüğü iddiası ile aynı mahallede yaşayan Teymur R. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Yaşlı kadın da yapılan otopsi sonrası toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan Teymur R., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır tecavüz cinayet

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Aynısını yapın o puşta huzur bulmasın dünya yüzünde bu nasıl vicdan şerefsiz
idam farz oldu bu devlette...
Ey Osmanlı nin torunu osmanlının son mirası güzel TÜRKİYE artık ayağa kalkmak üzeresin içerde ve dışarda ülke için savaşıyorsun lütfen adalet üzere duracak cezalar çıkar hırsız tecavüzcü adam öldüren zalim lere ver en ağır cezayı kimini de ceddin gibi sultan ahmet meydanın da sallanır hain i teröristi yakaladın mi sallandır diyarbakır meydanında Lice meydanında Hakkari de yüksekova da şırnakta hatay amanos ların eteklerinde sallandır. ibret-i alem olsun
Rahmetlinin 10 cocuğu varmış Gereken yapılır
on çocuk artık uyuyabilecekmi yazıklar olsun
Allah’ım sen koru bizi
Yarın öbür gün serbest kalır
İDAM CEZASI NEZAMAN GELECEK..????????????
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