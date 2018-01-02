İğrenç olay eve yerleştirdikleri gizli kamerayla ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler’de evleri kentsel dönüşüme giren bir aile akrabalarının evine sığındı. Ailenin 10 yaşındaki küçük kızlarının sıra dışı davranışları aileyi şüphelendirdi.
Küçük kız, ‘Hicabi amca bana kötü şeyler yapıyor’ dedi. Küçük kızlarının başına ne geldiğini anlatamaması üzerine aile üyeleri, evdeki kitap rafının içerisine gizli bir kamera yerleştirdi.
Kamera kayıtlarında, ev sahibi olan Hicabi D.’nin (46) küçük kızı yatağına alarak, yorganı üzerlerine kapattıkları görüldü.
Ailenin şikâyeti üzerine Hicabi D. tutuklandı.(Akşam)
Son dakika: Mahkeme karar verdi! Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Son dakika! İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı
Denizli'de yaşlı kadına eski damattan 80 bin TL borç kaldı
Sıra dışı kaçakçılık yöntemleri
İran'daki eylemlerde Bozkurt işaretleri
Dışişleri'nden son dakika İran açıklaması: Haberlerden endişe duyulmaktadır
Kocasını bıçakladı ifadesi şaşırttı
Derin dekolteli elbise, iç çamaşırlı poz derken...
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 0 yorum