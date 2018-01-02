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İğrenç olay eve yerleştirdikleri gizli kamerayla ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 08:04 | Son Güncelleme 7 saat önce

10 yaşındaki kız çocuğu, evleri kentsel dönüşüme girdiği için yerleştikleri akraba evinde istismara uğradı. Korkunç olay, ailenin küçük kızın davranışlarından şüphelenip kitap rafına gizli kamera koymalarıyla ortaya çıktı.

İğrenç olay eve yerleştirdikleri gizli kamerayla ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler’de evleri kentsel dönüşüme giren bir aile akrabalarının evine sığındı. Ailenin 10 yaşındaki küçük kızlarının sıra dışı davranışları aileyi şüphelendirdi.

Küçük kız, ‘Hicabi amca bana kötü şeyler yapıyor’ dedi. Küçük kızlarının başına ne geldiğini anlatamaması üzerine aile üyeleri, evdeki kitap rafının içerisine gizli bir kamera yerleştirdi.

Kamera kayıtlarında, ev sahibi olan Hicabi D.’nin (46) küçük kızı yatağına alarak, yorganı üzerlerine kapattıkları görüldü.

Ailenin şikâyeti üzerine Hicabi D. tutuklandı.(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
taciz Bahçelievler istanbul

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