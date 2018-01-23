İğrenç olay! İş başvurusu yaptı, gelen mesajla şoke oldu

Tokat'ta kent merkezinde yaşayan N.K., babasının 5 yıl önce felç olmasıyla birlikte eğitimini yarıda bırakarak çalışmaya başladı. 1 ay önce eleman arayan bir işletmeye iş başvurusu yapan N.K., işyeri sahibi S.K. ile ön görüşme gerçekleştirdi. S.K. 21 yaşındaki genç kızın telefon numarasını alarak kendisini ilerleyen günlerde arayacağını söyledi. N.K. bu görüşme sonrasında S.K.'nın kısa mesajla kendisini taciz ettiği iddiasıyla adli makamlara şikayetçi oldu.

'TACİZ MESAJLARI ATTI'

21 yaşındaki N.K. babasının 5 yıl önce geçirdiği felç sonrasında ablasıyla birlikte çalışmak zorunda kaldığını söyledi. N.K., "Benim babam felçli. Ben şuanda çalışıp, aileme bakmak zorundayım. Az da olsa bir destek vermek zorundayım en azından. İş arıyordum. Burada bir esnafın yanına iş bulmak için gittim. Benden numaramı istedi bana tam olarak şartları söylemedi. Numaramı verdim bana geri döneceğini söylediği için. Sonra bana kendi numaramdan cinsel içerikli taciz mesajları attı" dedi.

Genç kadın bu tür taciz olaylarındaki cezaların yetersiz olduğunu dile getirerek, "İş bulmak, çalışmak isteyen kadınlar olarak bu şekilde olaylarla karşılaştığımız için çalışamıyoruz. Ve bunlar çevremin, herkesin bana söylediği gibiyse, hani 2-3 bin liralık bir ceza ile kurtuluyorlar. Ben o şekilde bir şey olsun istemiyorum. Bunu yapanların cezalarını sonuna kadar çeksinler istiyorum. Bu ceza onun için çok hafif ve hiç kimse bunun önüne geçemiyor" ifadelerini kullandı.