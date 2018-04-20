İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Alaplı ilçesi Merkez Mahalle'de yaşayan ve sokak hayvanlarını besleyen Nurten Yazgan, baktığı kedilerden birinin yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu veteriner Hüseyin Demircan'a bildirdi. Demircan yaptığı muayenede kedinin tecavüze uğradığını tespit etti. Kedi hemen tedavi altına alındı.

'ŞÜPHELENDİĞİNİ SÖYLEDİ BİZ İHTİMAL VERMEDİK'



Veteriner Hüseyin Demircan kedinin yaşamasının mucize olduğunu belirterek, "Nurten Hanım Alaplı'daki sokak hayvanlarına yetişmeye çalışıyor. Bu arada bizler de elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Kedimizle alakalı böyle bir şeyden şüphelendiğini söyledi. Ama biz ihtimal vermedik, 'Olmaz olamaz' dedik.

'GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA ÇOK KÖTÜYDÜ'



Sonra kedimiz bize geldi ve vücut ısısının düşük olduğunu gördük. Ateşinin düşmesi için müdahale edelim dedik ama gördüğümüz manzara çok kötüydü. Parçalanmış, içeriyi temizleyelim derken bunun cidden olduğunu anladık. Kedinin yaşaması bile bizim için büyük bir olay. Olay kötü. Gönül isterdi ki hiç olmasın ama maalesef oldu. Hayvana bunu yapan insana neler yapmaz. Kedinin sağlık durumu biraz sıkıntılı" diye konuştu.