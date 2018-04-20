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İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 12:02 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sokak hayvanlarını besleyen Nurten Yazgan (50), baktığı kedilerden birinin yerde hareketsiz yattığını görünce, durumu veteriner Hüseyin Demircan'a bildirdi. Demircan yaptığı muayenede kediye tecavüz edildiğini tespit etti. Demircan kedinin tedavisinin devam ettiğini söyledi.

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Alaplı ilçesi Merkez Mahalle'de yaşayan ve sokak hayvanlarını besleyen Nurten Yazgan, baktığı kedilerden birinin yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu veteriner Hüseyin Demircan'a bildirdi. Demircan yaptığı muayenede kedinin tecavüze uğradığını tespit etti. Kedi hemen tedavi altına alındı.

'ŞÜPHELENDİĞİNİ SÖYLEDİ BİZ İHTİMAL VERMEDİK'

Veteriner Hüseyin Demircan kedinin yaşamasının mucize olduğunu belirterek, "Nurten Hanım Alaplı'daki sokak hayvanlarına yetişmeye çalışıyor. Bu arada bizler de elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Kedimizle alakalı böyle bir şeyden şüphelendiğini söyledi. Ama biz ihtimal vermedik, 'Olmaz olamaz' dedik.

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'GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA ÇOK KÖTÜYDÜ'

Sonra kedimiz bize geldi ve vücut ısısının düşük olduğunu gördük. Ateşinin düşmesi için müdahale edelim dedik ama gördüğümüz manzara çok kötüydü. Parçalanmış, içeriyi temizleyelim derken bunun cidden olduğunu anladık. Kedinin yaşaması bile bizim için büyük bir olay. Olay kötü. Gönül isterdi ki hiç olmasın ama maalesef oldu. Hayvana bunu yapan insana neler yapmaz. Kedinin sağlık durumu biraz sıkıntılı" diye konuştu.

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SON 6 AYDA 3. KEDİ

Son 6 ayda üç kez aynı olayla karşılaştığını iddia eden Nurten Yazgan ise "6 ay içerisinde bu tür şekilde 3 kedimizin başına aynı olay geldi. Biz ilk ikisinde ihtimal vermedik. Görünen oydu, ancak ihtimal veremedik. Bir insanın hayvana bunu yapacağını düşünemedik. Üçüncüsünde artık o kadar barizdi ki, arkadaşlar ve komşular da söylediler. Yine de emin olamadık. Her zaman bizlere yardımcı olan Hüseyin Bey'i aradık ve 'Hemen getirin' dedi. Getirdik ve olayı doğruladı. Ben olayın şokundan kurtulamadım. Nasıl böyle bir şey olur. Bir insan bir hayvana bunu nasıl yapar, bir canlıya, küçük bir canlıya. Benim baktığım kediler. Ben Alaplı'daki kedilere ve köpeklere hepsine bakıyor ve elimden geldiği kadar ilgileniyorum. Böyle birisinin, bu düşüncede birisinin bu zihniyetteki birisinin aramızda yaşamasını ve barınmasını istemiyorum" dedi.

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kedi tecavüz Zonguldak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ALLAH DİYOR Kİ HAYVANLAR BENİM SESSİZ KULLARIMDIR ONLAR BU DÜNYADA SUSUYORLAR FAKAT AHİRETTE DİLE GELECEKLERDİR UĞRADIKLARI ZULÜMLERDEN HESAP SORACAKLARDIR İŞTE O GÜN DEHŞETE KAPILACAKSINIZ VARIN GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN...
bu nasıl bir açlık..bu nasıl bir insanlık..ne diyeceğimi bilemedim..
Simdi sacma sapan, zonguldaga karadenize sallamayin, pislik heryerde var,
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