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İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 00:12 | Son Güncelleme

Adana'da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde 3 yaşındaki kıza tecavüz etmek isteyen, Sedat K. (20), fark eden vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Çıplak halde evden çıkıp, sokakta koşmaya başlarken yakalanan şüpheli, sağlık kontrolüne de çarşafa sarılıp getirildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burda annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K., iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerinden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Sedat K.’yı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.’ya saldırdı.

Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Sedat K.’ya saldırıp, linç etmek istedi. Şüpheli Sedat K., çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇARŞAFA SARILI HALDE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Sedat K., sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat K.’yı arka kapıdan çıkardı. Çevik Kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Sedat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük kıza tecavüz etmek istedi, fark edilince çıplak kaçarak kurtuldu

POLİS MERKEZİNE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Taciz mağduru küçük kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları ve komşuları da durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi.

mahallelisokagadokuldü

Yürüyüşleri yasal olmadığı için polisin tarafından durdurulan yaklaşık 50 kişilik grup, zanlının idam edilmesini istedi. Bir süre zanlı Sedat K. aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Küçük kızın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise hastaneden gelecek rapor sonucunda kesinlik kazanacak.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Yine mi Adana. Arkadaş bu şehrin suyuna ne katıyorsunuz ya. Devletin gizli bir proje deneyi felan var galiba.
Allah'ım sana inancımız sonsuz hamdolsun ama boyle kullarınıda al tez zamanda yanına...
allah belanı versin
Allah belanı versin vicdan kelimesinden yoksun , 4 ayaklı kılığına girmiş insan müsveddesi
ülke nereye gidiyor
Allah senin belanı versin böyle pedofoli suçlularına ve tecavüz suçlularına hadım yasası gelsin veya idam gelsin bunların aldığı oksijen zarar
kanım dondu uykum kaçtı .Allahsız Kitapsız 3 Yaşında bebek Daha zar zor konuşuyor Asacan bunları ya !!elim ayağım titriyor
O girdiğin hapishaneden çıkışın olmaz inşallah.
Farkındamısınız eskiden bu tür olaylar bu kadar yoktu?
yarabbi sen büyüksün .. Yarabbim
iyi halden salınır...
her bir igrenc olay insanligimdan utanir oldum.
Türkiyeyi daha dindar yapalım derken, olanı da bitirdiiler. Yazık şu halimize. Torbacısı, esrara karşı yürür, hırsızı din satar, sapığı ahlak polisi, imamı tecavüzcü, öğretmeni tacizci. Vay ki ne vay.
nedir laaan bu çocukların sizlerden çektiği
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