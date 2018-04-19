İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl yaz aylarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mustafa A. çamlık bir alana odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğu A.E.'ye cinsel istismarda bulundu. Mustafa A., olayı kimseye anlatmaması için A.E.'ye bir miktar para verdi. Birkaç kez tekrarlanan istismarın ardından A.E. durumu arkadaşı M.P.'ye anlattı. M.P. de olayı arkadaşının ailesine haber verdi. Ailenin şikâyetiyle soruşturma başlatan polis, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Mustafa A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KENDİNİ SAVUNDU
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Mustafa A. ve mağdur A.E. ile babası F.E. duruşmada hazır bulundu. Mağdur A.E ., sanıktan şikâyetçi olduğunu belirterek, "Odun kırmak için çamlık alana gittik. 5 TL ile 10 TL arasında para veriyordu" dedi. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Mustafa A. ise "Ben böyle bir şey yapmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.
13 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Mustafa A.'nın, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 3 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mustafa A., mahkeme salonunda polisler tarafından kelepçelenerek cezaevine götürüldü.
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