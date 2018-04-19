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İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 20:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de ortaokul öğrencisi A.E.'ye (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa A. (63), 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl yaz aylarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mustafa A. çamlık bir alana odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğu A.E.'ye cinsel istismarda bulundu. Mustafa A., olayı kimseye anlatmaması için A.E.'ye bir miktar para verdi. Birkaç kez tekrarlanan istismarın ardından A.E. durumu arkadaşı M.P.'ye anlattı. M.P. de olayı arkadaşının ailesine haber verdi. Ailenin şikâyetiyle soruşturma başlatan polis, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Mustafa A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KENDİNİ SAVUNDU

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Mustafa A. ve mağdur A.E. ile babası F.E. duruşmada hazır bulundu. Mağdur A.E ., sanıktan şikâyetçi olduğunu belirterek, "Odun kırmak için çamlık alana gittik. 5 TL ile 10 TL arasında para veriyordu" dedi. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Mustafa A. ise "Ben böyle bir şey yapmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

13 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Mustafa A.'nın, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 3 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mustafa A., mahkeme salonunda polisler tarafından kelepçelenerek cezaevine götürüldü.

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Kayseri Yeşilhisar cinsel istismar mahkeme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah sizin gibilere ceza vermek için adalet sistemiyle yol gösterdi ama inancı islam olan ülkem bu emirleri yerine getiremiyor. içi boşalmış bir devletten dışı korumayı beklemeyin ve çok acil ahlaksız insanların cezasını ağır bir şekilde verin.
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