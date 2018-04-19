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İGÜ'nün ilk kez düzenlediği 'Sanatta Teknolojinin Kullanımı' kongresi başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 16:16 | Son Güncelleme

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) bu yıl ilkini düzenlediği 'International Congress of Usage of High Technology In Arts' (ICUHTA) başlıklı kongre ile kapılarını akademisyenlere, sanatçılara ve sanatseverlere açtı.

İGÜ'nün ilk kez düzenlediği 'Sanatta Teknolojinin Kullanımı' kongresi başladı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) bu yıl ilkini düzenlediği 'International Congress of Usage of High Technology In Arts' (ICUHTA) başlıklı kongre ile kapılarını akademisyenlere, sanatçılara ve sanatseverlere açtı.

İki gün sürecek olan kongrenin açılış konuşmalarını İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve Güzel Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamuran Güçlü gerçekleştirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin yurtiçi ve yurtdışı katılımcılarla, farklı bilim insanlarını ve sanatçıları bir araya getirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Gayretli, “Üniversitemiz akademisyenleri ile dünyada söz sahibi olduğunu bu tür organizasyonlarla gösteriyor. Birçok yerli yabancı bilim insanını ve sanatçıyı ortak paydalarda bir araya getiriyoruz. Bu hem ülkemiz hem de İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin uluslararası alanda yaptığı atılımlar için önem teşkil ediyor ”dedi.

KONGREDE 6 FARKLI OTURUM, 50’DEN FAZLA BAŞLIKTA KONUŞMACI VAR

Kongrenin katılımcıları arasında, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden ve birçok farklı üniversiteden sanatçı ve akademisyenler bulunuyor. Kongrenin başkanlığını yapan İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamuran Güçlü, kongrede 6 farklı oturum, 50'den fazla başlıkta konuşmacı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Güçlü, "Geleneksel sanatların, günümüzde dijitale dönüşmesi ve bu çağdaş gelişme ile ilgili sanatta olan farklılıkları güncelleştirmek, akademisyenlere, öğrencilere, sanatçılara ve sanatseverlere katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz kongreye gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz. Bu sebeple, ilklini gerçekleştirdiğimiz kongreyi ileriki yıllarda da devam ettirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

'Profesyonel Makyaj Alanında İleri Teknoloji Kullanımı', 'Çağdaş Sanatta Neon Işık Kullanımı', 'Arttırılmış Gerçeklik ve Sanat', 'Müze ve Sergi Alanlarında Teknolojinin Yeni Formu' gibi başlıklarda oturumların gerçekleşeceği kongre, 19 İGÜ'nün ilk kez düzenlediği 'Sanatta Teknolojinin Kullanımı' kongresi başladı

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