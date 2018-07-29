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İHA ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na akşam saatlerinde taciz ateşi açan ve Cudi Dağı bölgesine kaçan 2 terörist, Üçkiraz köyü kırsalında İHA ile tespit edildikten sonra yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na akşam saatlerinde taciz ateşi açan ve Cudi Dağı bölgesine kaçan 2 terörist, Üçkiraz köyü kırsalında İHA ile tespit edildikten sonra yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.
Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Şırnak Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz, merkez ilçe sınırları içerisinde konuşlu Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığına, 28 Temmuz 2018 günü saat 17.50 sıralarında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz girişiminde bulunulmuş, kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatılmıştır. Cudi Dağı, Üçkiraz köyü kırsalında İHA tarafından tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, düzenlenen yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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