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İHA ve SİHA'ların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 11:09 | Son Güncelleme

ANKA-S'lerin Hava Kuvvetleri envanterindeki sayısı 6'ya yükseldi Güvenlik güçlerinin envanterindeki İHA sayısı 52 oldu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Haber: ANKARA (DHA)ANKA-S'lerin Hava Kuvvetleri envanterindeki sayısı 6'ya yükseldi Güvenlik güçlerinin envanterindeki İHA sayısı 52 oldu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) arasında yapılan sözleşme kapsamında TAI tarafından geliştirilip üretilen insansız hava aracı ANKA-S'lerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sayısı 6'ya yükseldi. Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilen ANKA-S'ler ayrıca milli uydularımız üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip. Bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na toplam 4 adet teslimat gerçekleştirilen ve operasyonel sahada etkin olarak kullanılan ANKA-S'lere 2 adet daha eklendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki ANKA-S sayısı böylece 6'ya yükselmiş oldu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın özel sektörle yaptığı sözleşme kapsamında üretilen bir diğer insansız hava aracı BAYRAKTAR TB'den ise şu ana kadar toplam 46 adet güvenlik güçlerimize teslim edildi. Böylece güvenlik güçlerimizin envanterindeki İHA sayısı 52'ye yükseldi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları ANKA ve BAYRAKTAR TB2'lerin üretimlerine güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda devam edilecek.

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