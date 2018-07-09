İHA’lar tespit etti, F-16'lar vurdu: 6 PKK’lı öldü

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 6 PKK'lı terörist, F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Şemdinli ilçesine bağlı Uğuraçan Köyü Meydan tepe kırsalında bugün saat 15.30'da İHA'lar 6 teröristi tesbit etti. Koordinatları Hava Kuvvetleri birimlerine iletilen PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölge, F-16 savaş uçakları tarafından yoğun ateş altına tutuldu. Harekatta teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Konuyla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklalamada, "09.07.2018 günü saat: 15.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Uğuraçan Köyü Meydan Tepe bölgesinde İHA ile tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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