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İHD yöneticisi avukat, evinde kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, İnsan Hakları Derneği Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi avukat Muhterem Süren (30), evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi.

İHD yöneticisi avukat, evinde kendini astı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, İnsan Hakları Derneği Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi avukat Muhterem Süren (30), evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Avukat Muhterem Süren, dün gece evine gelen yakınları tarafından iple tavana asılı bulundu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Süren, burada yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Olayı duyan Süren'in meslektaşları ve arkadaşları gece yarısı hastaneye akın etti.
Otopsinin ardından, intihar ettiği belirtilen Süren'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Aydın'a gönderildi.

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