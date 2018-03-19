İhraç edilen albay ile araştırma görevlisi FETÖ'den gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/P DY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan daha önce meslekten ihraç edilen albay Y.K. ile araştırma görevlisi S.Ö. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edile albay Y.K.'yi Eskişehir'de yakaladı. Gözaltına alınan Y.K.'nin Bayburt'a götürüleceği belirtildi.

TEM şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da hakkında yakalama kararı bulunan Hacettepe Üniversitesi araştırma görevlisi S.Ö.'yü gözaltına aldı. S.Ö.'nün de işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği bildirildi.