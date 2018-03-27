HABER

İhraç edilen Doçent FETÖ’den 8 yıl hapis cezası alarak tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 16:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu’nun ihraç müdürü Doç.

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu’nun ihraç müdürü Doç. Dr. Tahir A.’ya 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Tahir A. ile avukatı hazır bulundu.
Ağustos 2016’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınıp, tutuklandıktan bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık Tahir A. savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek “Kayseri’nin ve Anadolu’nun çocuğuyum. Örgütte yer almadım. Beraatımı istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Tahir A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar verdi.
Ayrıca 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada iş adamları dosyasından tefrik edilen dosyada tutuksuz yargılanan sanıklar Şadi G. ve Hüseyin A.’ya da ’silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.