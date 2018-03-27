İhraç edilen Doçent FETÖ’den 8 yıl hapis cezası alarak tutuklandı

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu’nun ihraç müdürü Doç. Dr. Tahir A.’ya 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Tahir A. ile avukatı hazır bulundu.

Ağustos 2016’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınıp, tutuklandıktan bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık Tahir A. savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek “Kayseri’nin ve Anadolu’nun çocuğuyum. Örgütte yer almadım. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Tahir A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar verdi.

Ayrıca 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada iş adamları dosyasından tefrik edilen dosyada tutuksuz yargılanan sanıklar Şadi G. ve Hüseyin A.’ya da ’silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.