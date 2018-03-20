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İhraç edilen hakim ve savcılara FETÖ’den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Tokat merkezli olarak yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hakim, savcı çalışma evleri soruşturması kapsamında daha önceden ihraç edilmiş 6 hakim ve savcı için 5 ilde gözaltı kararı alındı.Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY hakim, savcı çalışma evleri soruşturması kapsamında 2’si ihraç hakim adayı, 4’ü ihraç hakim ve savcı olmak üzere 5 ilde 6 kişi için gözaltı kararı verildi.

Tokat merkezli olarak yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hakim, savcı çalışma evleri soruşturması kapsamında daha önceden ihraç edilmiş 6 hakim ve savcı için 5 ilde gözaltı kararı alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY hakim, savcı çalışma evleri soruşturması kapsamında 2’si ihraç hakim adayı, 4’ü ihraç hakim ve savcı olmak üzere 5 ilde 6 kişi için gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında Ankara’da 1, Balıkesir’de 1, Antalya’da 1, Kayseri’de 2 ve Eskişehir’de 1 olmak üzere toplamda 6 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik işlem başlatıldığı öğrenildi.

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