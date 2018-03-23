İhraç hakim karı-kocaya 7 yıl hapis cezası

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturmasında 'Bylock' kullandığı tespit edilen hakim karı-kocaya mahkemece 6 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan ihraç hakim karı-kocanın yargılanmasında tutuklu Arif Bayburtlu ile tutuksuz yargılanan hakim eşi Emine Bayburtlu'nun yargılanması sona erdi. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu Arif Bayburtlu ve tutuksuz yargılanan eşi Emine Bayburtlu'ya mahkeme heyeti 6 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Arif Bayburtlu'yu tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.