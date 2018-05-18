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İİT Zirvesi ve Kudüs Mitingi için 20 bin 100 polis görevli

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ve "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinglerinde toplam 20 bin 100 polis, 4 polis helikopteri, 4 deniz botu ile 160 zırhlı araçla güvenlik önlemi alındı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi ve Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitingleri nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)
İSTANBUL'DA gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ve "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinglerinde toplam 20 bin 100 polis, 4 polis helikopteri, 4 deniz botu ile 160 zırhlı araçla güvenlik önlemi alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi ve Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitingleri nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İİT Olağanüstü Zirvesi'nde 5 bin 200 personel, miting tedbirleri kapsamında Yenikapı'da ise 14 bin 900 polis görev yapacak. Önlemler kapsamında 4 polis helikopteri, 4 deniz polisi teknesi ve 160 zırhlı araç kullanılacak.

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