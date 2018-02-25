İki aile arasında kavga: 5 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da iki aile arasında çıkan kavgada biri kadın, 5 kişi yaralandı. Polis, kavgayla ilgili 15 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Gelincik Caddesi’nde meydana geldi. Daha önce aralarında sözlü tartışma yaşanan iki ailenin bireyleri arasında kavga çıktı. Bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada biri kadın, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, tarafları güçlükle ayırdı.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, polis, her iki aileden 15 kişiyi gözaltına aldı.

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