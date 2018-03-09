İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, Ak Parti eski ilçe başkanı olan İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve 4 yeğenini tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü, ağabeyinin 3 torununu da yaraladı. Bacağından yaralanmasına rağmen kaçan İlhami Yılmaz, yakalanıp gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yıldız'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yıldız'ın ağabeyi, diğer 3 oğlu ve genç yaştaki 3 torunuyla olay yerine geldi. Toplam 8 keşinin üzerine gelmesiyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. İlhami Yıldız'ın ağabeyi ve 4 yeğeni olay yerinde yaşamını yitirirken, ağabeyinin 3 torunu ise yaralandı. Bacağından yaralanan İlhami Yılmaz, kaçtı.
Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede İlhami Yılmaz'ı yakalayarak gözaltına aldı.
2 YIL ÖNCE PKK KAÇIRMIŞTI
İlhami Yılmaz, 10 Haziran 2016 tarihinde Horasan'da terör örgütü PKK adına eylem yaptıkları iddia edilen 5 kişi tarafından kaçırılmıştı. Bu dosyada müşteki olan Yılmaz'ı kaçıran 4'ü tutuklu 5 sanık geçen günlerde Erzurum'da görülen davada 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 16'şar yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Son dakika! Taksim'de silah sesleri!
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Minik Ceylin davasında babaannesinin sözleri yürek yaktı
Hayvanlarla konuşan 2 yaşındaki çocuk efsane oldu
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Cinsel istismar haberini izlerken yaşadığı tacizi anlattı!
Son yaptığı 'pes' dedirtti! Ünlü modele takipçileri bile ayar verdi
Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
Okuyucu Yorumları 63 yorum