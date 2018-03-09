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İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde, Ak Parti eski ilçe başkanı olan İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve 4 yeğenini tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü, ağabeyinin 3 torununu da yaraladı. Bacağından yaralanmasına rağmen kaçan İlhami Yılmaz, yakalanıp gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yıldız'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yıldız'ın ağabeyi, diğer 3 oğlu ve genç yaştaki 3 torunuyla olay yerine geldi. Toplam 8 keşinin üzerine gelmesiyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. İlhami Yıldız'ın ağabeyi ve 4 yeğeni olay yerinde yaşamını yitirirken, ağabeyinin 3 torunu ise yaralandı. Bacağından yaralanan İlhami Yılmaz, kaçtı.

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede İlhami Yılmaz'ı yakalayarak gözaltına aldı.

2 YIL ÖNCE PKK KAÇIRMIŞTI

İlhami Yılmaz, 10 Haziran 2016 tarihinde Horasan'da terör örgütü PKK adına eylem yaptıkları iddia edilen 5 kişi tarafından kaçırılmıştı. Bu dosyada müşteki olan Yılmaz'ı kaçıran 4'ü tutuklu 5 sanık geçen günlerde Erzurum'da görülen davada 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 16'şar yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum çatışma Horasan

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
İŞTE AKP İŞTE TÜRKİYE VUR KIR ÖLDÜR TECAVÜZ ET PİSLİK BİR NESİL 2023 GELMEDEN HAZIR ZATEN
ulan basiniza tas dusse akp atmisdir diyeceksiniz kan davasiyla husumetle akp nin alakasi ney hangi kafayla yaziyosunuz bunlari anlamiyorum...
@buyukergun bu ülkenin insanı yaramaz krdşm...cahil yalancı bi adama emanet ettiler ülkeyi yedi bitirdi
zaten bu memlekette gozu sevilen devleti suclar.Gelecek nesle laf atanlar once kendi nesillerine baksin...
@buyukergun akp yokkende bu kavgalar oluyordu saçmalıyorsunuz karnızda gaz olsa akp biliyorsunuz .saçmalıyorsunuz katıller sapıklar hepsi sankı akpli kafayı yemişsıniz akp ilen
@buyukergun siz israil tohumusunuz ona nedemeli
SIRF BU İŞ IÇİN YAZANLAR VAR " ULKE BATIYOR ALGISI" AMA NAFILE DÖTLERİNE GİRSİN
" ÇAKAL LEŞ BEKLER" SÖZÜ ÇOK GARIP AKLIMA GELDI. ICIMIZDEKI HAINLERE DUYURU
BIRILERI SIFR ÜLKE BATIYOR HAVASI VERMEK IÇIN 24 SAAT BEKLIYOR AMA BOSUNA VE ARKANIZA DAYANMIŞLAR BOŞ BEKLER
@eren2084 ohhhh iyi yapıyorlar yesinler ohhhh
bu kafayla yadzdığın şiiri ömür boyu yazacaksın.
YENİ TÜRKİYENİ SEVSİNLER SENİN.TEKERİ TERS DÖNMEYEN KALMADI.
TEKSAS BE TEKSAS....ONLARI B,LE GEÇTİK NAŞALLAH....YİYİN BİRBİRNİZİ YİYİN..
cahil oğlu cahiler
@frtdg ıyı olmuş 5 +1 gıttı ...kaldı.......
millet iyice kayış kopardı
Kavga esnasında akıl kisa sureligine gidiyor. cinnet gecirmek burdan geliyor. o esnada bol bol Selavat çekmek lazım. mumkunse bir pet şişe ile yüz yıkanabilir. şeytan vesvesesi giderilir
@yaaa_yalcin BUMUDUR ?
neden fetönün memleketi erzurumda pislik bitmiyor..sapık imamlar sapık babalar,noluyo bu şehirde ya..sapıklar şehir diye adı çıktı be
Çık çık çık tövbe tövbe yaa ülke resmen Teksas'a döndü
İLERİ DÜZEYDE ÜLKEYİZ DEMİ ŞU HABERİ HERGANGİ BİR AVRUPA ÜLKESİNDE DUYAMAZSINIZ İSVİÇRE İSVEÇ FRANSA İNGŞLTERE İZLANDA GERÇİ DAHA AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDEDE BULAMAZSINIZ ANCAK BİZİM GİBİ VAHŞİ ÜLKEDE OLUR GİT KAVGA ET YUMRUĞUNLA SİNİRİNİ ALANA KADAR BIÇAK SİLAH ALLAH IN VERDİĞİ CANI ALMAK BİRDE ERZURUM ALLAH BİLEN ŞEHİR SÖZDE ÜLKENİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ AKP ÜLKEYİ GETİRDİĞİ HAL.
@murat_1983_muaye Tespitin yerinde, genelde cahil AKPli Arabi tipleri AKPli Arabi idoloji ile bu konuma getiryorlar!!! Bu tip olaylar AKPli Arabi/Rumi/Kurdi vb yerlerde olabilir diyor uzmanlar !! Bunlara sorsan hepside Bedevi soyundan Arabi deve sidigi kullanan Muzulman:)
Hangi Kafayla Yazıyorsun Bilmiyorum Ama Gelişmiş Ülkelerde Bu Tür Olaylar Yaşanmaz Diyorsun Ama Dünyadan Bihaber Yaşarsın. Haber İçeriğini Okumadan Sırf Hükümeti Suçlamak İçin Sudan Bahaneler Ararsınız. İki Kardeş Arasındaki Bir Kavgayı Bir Parti'ye Mal Edecek Kadar Malsınız
NE HALE GELDÎ GÜZELİM ÜLKE VAH VAH..
gebersinler.poliste karışmasın hepsi ölsün,zaten işe yaramaz mahlukatlar hepsi nasıl olsa.
Ulkeyi mahv ettiler helal olsun milletin kafa milyon
Bu hayırcılar iyice azıttı...
@sevgidolu3434 sen azıtmış görünüyorsun
@sevgidolu3434 ak partı yazıyooooooo.....ne kadar sevgı dolusun
ayılar birbirlerine sarmışlar.
ak dıncıler ...dunyada mal bölusemıyor .....bunlar mı halka dın ıman adalet getırecek....
dünyanın en medeni ve yaşanır şehri erzuruma yakıştı mı bu şimdi lo?
@seleb1966 medenımı en yobaz sehrı ...fetonun memleketı
Aksaray demek pahalılık ve kin düşman demek
AK Partiden önce çalışmalar intiharlar meclisin önüne kadar varmıştı. Erdoğan döneminde kapı önüne kadar gerilemiş.
nefisler azmış önüne geleni öldürüyor,vuruyor kırıyor,saldırıyor.
beter olun haramzadeler
çivi çıktı
çok çok iyi olmuş..günün en güzel haberi....
@rehber1953 insan olamazsın. Bir psikopat yüzünden ölen gençlerin nesine seviniyorsun.
Ülkenin asayişi çok bozuldu farkındamısınız ? silahlanma fazlalaştı,kadına çocuğa şiddet fazlalaştı ,tecavüz, sarkıntılık cinsel suçlar çoğaldı hayvana çocuğa istismar arttı, kırsal kesimden oy alma uğruna muhtarlara 3 tabancaya kadar vergisiz silah alma yetkisi verildi daha neler neler dolandırıcılık, sahte para, evden hırsızlık ;kanunların yaptırımı yok ülkenin durumu aynen budur
katil akp li mal için akp li akrabalarını katleşmiş..eee ne de olsa akp li her şey beklenirr....
Ulan Vallahi her şeyi siyasete döküyorsunuz aklınız fikriniz Siyasette Bu sadece mal paylaşımında kaynaklanan Münferit bir olay her şeyi neden siyasete döküyorsunuz Kafanız bu kadar mı çalışıyor yoksa kasıtlı olarak mı yapıyorsunuz Eğer kasıtlı olarak de ediyorsanız bunu gayet iyi biliyorsunuz ama insanlarla oynamayın insanların aklını karıştırmayı
Yapılan Yorumlara Bakarak Ülkenin Ne Durumda Olduğunu Görebiliyoruz. Daha Kendi Sorumluğunu Bilmeyen Ve Her Olup Bitenden Hükümeti Sorumlu Tutan Sorumsuz Bir Toplum Var. İki Kardeş Arasındaki Bir Kavgayı Bile İki Ülke Arasında Bir Savaş Gibi Görüp Hükümeti Suçlayan Zihniyete Sahip Bir Toplum Olduğu Sürece Bu Tür Olaylar Yaşamamız Bile Az
Herkesin bakkaldan sakız alır gibi silah almasını engellemezsen kimi suçlayacak. Denetimsizlik var. Madem ülke çok güvenilir herşey güzel senin ağan paşan cuma namazına neden 5 bin polis ile gidiyor.
bu milletin tüyü bitmemiş yetimin hakkını yerseniz işte böyle çıkar insandan.
herkeste silah var herkeste ne denetim var me arama ne kontrol teksas olduk ya
22 milyon silah ve tüfek taşıyan bir ülkede bunları normal! yani her ailede bir silah gibi.
katılın ımanı çok kuvetlı ımış para ıçın delırenlerden kardeş yeğen anlaşamadınız
Bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür,ne alacağı ne vereceği olabilir ki bu kadar can almak için...
bu zihniyet çıkar için herşeyi yapar tıpkı ülkeyi sattıkları gibi
mal için akrabasını katleden halka kimbilir ne yapar bu haramzadelerde kurtulduğumuz gün ülkenin düze çıkacağı gündür
Allah belanı versin mal için kardeş katli
akrabanın yaptığı kötülüğü elalem yapmıyor. yakının sandıklarından koruyacaksın canını malını namusunu
Yılmaz mı Yıldız mı bi karar verin yanlış adamı içeri attıracaksınız
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