İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, Ak Parti eski ilçe başkanı olan İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve 4 yeğenini tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü, ağabeyinin 3 torununu da yaraladı. Bacağından yaralanmasına rağmen kaçan İlhami Yılmaz, yakalanıp gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yıldız'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yıldız'ın ağabeyi, diğer 3 oğlu ve genç yaştaki 3 torunuyla olay yerine geldi. Toplam 8 keşinin üzerine gelmesiyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. İlhami Yıldız'ın ağabeyi ve 4 yeğeni olay yerinde yaşamını yitirirken, ağabeyinin 3 torunu ise yaralandı. Bacağından yaralanan İlhami Yılmaz, kaçtı.

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.