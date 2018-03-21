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İki araç çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, E-96 karayolu Caferbey kavşağında meydana geldi.

İki araç çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, E-96 karayolu Caferbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erkan Eken (32) yönetimindeki 45 PT 411 otomobil ile Hayri Biçer (42) yönetimindeki 34 SZ 624 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü de yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

İki araç çarpıştı: 2 yaralı

İki araç çarpıştı: 2 yaralı

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