İki aracın arasında feci şekilde sıkıştı

Bursa’da, arabasını yol kenarına çekip lastik dükkanına girmeye çalışan sürücü, arkadan gelen aracın hızla çarpması sonucu ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa-Mudanya yolu üzerinde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı. Mudanya yolu üzerinde aracını yol kenarına çekip lastik dükkanına girmeye çalışan adama arkadan gelen araç hızla çarptı. İki araç arasında sıkışan şahıs ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı ve baygın adamı kendi imkanlarıyla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.