İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart 2005 tarihinde Muratpaşa ilçesindeki genelevde, kapalı alanda sigara içme nedeniyle tartıştığı Melik Gazi Yalçın'ı öldürmek suçundan aranan Hayati Ayhan'ı, geçen Aralık ayında yakaladı. Cinayet suçundan tutuklanan Ayhan, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Hayati Ayhan ve avukatları katıldı.
EVİN SALONUNDA BEKLERKEN...
Sanık Ayhan savunmasında, iki arkadaşıyla birlikte geneleve gittiklerini, evin salonunda beklerken sigara içmek istediğini, kapalı alanda sigara içmesi nedeniyle kadınlara fuhuş yaptırdığını iddia ettiği Melik Gazi Yalçın ile aralarında tartışma çıktığını anlattı. Hayati Ayhan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yalçın'ın kendisini bıçakla yaraladığını, kaçmaya çalışırken etrafa rastgele ateş ettiğini öne sürdü. Olayın ertesi günü Melik Gazi Yalçın'ın hayatını kaybettiği haberini aldığını ifade eden Hayati Ayhan, suçsuz olduğu halde ceza almaktan ve öldürülmekten korktuğu için teslim olmadığını ileri sürdü. Ayhan, olayda kullandığı tabancayı ise Isparta civarında bir göle attığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
12 YIL KAÇTI
Geçen yıl Aralık ayında yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan'ın yakalanmamak için 12 yılda 10 kez adres değiştirdiği ortaya çıktı. Sahte kimlikle dolaştığı belirlenen Ayhan'ın evinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar maddesi ele geçirilmişti.
DHA
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