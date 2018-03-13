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İki defa firar etti, metruk binada saklanırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:56 | Son Güncelleme

Bursa’da, iki kere açık cezaevinden kaçtığı için 4 aydır aranan firari mahkum, metruk bir binada polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçlarından 11 ayrı dosyası bulunan 26 yaşındaki F.G., 4 ay önce İznik’te polisten kaçarken bir zeytin ağacının üstünde yakalandı.

İki defa firar etti, metruk binada saklanırken yakalandı

Bursa’da, iki kere açık cezaevinden kaçtığı için 4 aydır aranan firari mahkum, metruk bir binada polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçlarından 11 ayrı dosyası bulunan 26 yaşındaki F.G., 4 ay önce İznik’te polisten kaçarken bir zeytin ağacının üstünde yakalandı. F.G, aynı günün akşamı, konulduğu Gemlik Açık Cezaevi’nden yine firar etti. Polis, üst üste iki kez cezaevinden firar eden zanlıyı dün gece Yenişehir’de ele geçirdi. 4 aydır polisten köşe bucak kaçan firari F.G, gece 01.00 sıralarında devriye gezen Yenişehir polis ekibinin dikkati sayesinde metruk bir binada saklanırken yakalandı. Emniyete götürülen zanlı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Zanlının tanınmamak için sakal bıraktığı görüldü.

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