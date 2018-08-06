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İki farklı cinayetin şüphelileri aynı evde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 15:29 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te 12 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisinin peşine düşen polis, operasyon düzenlediği evde Malatya'da işlenen bir başka cinayetin de şüphelisini yakaladı.

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP’te 12 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisinin peşine düşen polis, operasyon düzenlediği evde Malatya'da işlenen bir başka cinayetin de şüphelisini yakaladı.
Olay, geçen Perşembe günü Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. 5 Nisan 2006 tarihinde U.S., isimli kişinin başına ateş edilerek öldürülmesi olayını aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren Gaziantep polisi, alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Şehitkamil ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese düzenlediği operasyonda U.S., adlı vatandaşın başına tabanca ile ateş edilerek öldürülmesi olayının firari şüphelisi A.Z.'yi yakalarken, aynı evde Malatya'da H.Ç. adlı kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi olan Ö.Z. isimli hamile kadını da gözaltına aldı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ KADINA ADLİ KONTROL
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Z., tutuklanırken, Ö.Z. ise hamile olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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