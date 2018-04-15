HABER

İki farklı rapor 8 bin lira zarar ettirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden aldığı ikinci el otomobili Şanlıurfa’ya getirerek ekspertize götüren vatandaş, Diyarbakır’da aldığı ekspertiz raporundaki hasardan daha fazlasının olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşadı.

İki farklı rapor 8 bin lira zarar ettirdi

İnternet üzerinden aldığı ikinci el otomobili Şanlıurfa’ya getirerek ekspertize götüren vatandaş, Diyarbakır’da aldığı ekspertiz raporundaki hasardan daha fazlasının olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşadı. Vatandaş, iki farklı rapor nedeniyle 8 bin lira zararının olduğunu iddia etti.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan Kadir Alan, internet üzerinden beğendiği ikinci el bir otomobili almak için sahibi ile görüştü. İkili, otomobilde değişen ve boyalı parça olup olmadığını öğrenmek için Diyarbakır’da ekspertize götürdü. Burada aldıkları raporda otomobilin 4 parçasının boyalı, bir parçasının ise değiştiğini gördü. İkili fiyatta anlaşınca Kadir Alan, otomobili 40 bin liraya alarak Şanlıurfa’ya getirdi. İki gün sonra şüphe üzerine aracını Şanlıurfa’da başka bir ekspertize götüren Kadir Alan, kendisine verilen raporla neye uğradığını şaşırdı. Daha önce 4 parçası boyalı, bir parçası ise değiştiği rapor edilen aracın 6 parçasının boyalı, 3 parçasının ise değiştiğini öğrendi.
İki farklı rapor 8 bin lira zarar ettirdi
Diyarbakır’dan 40 bin liraya aldığı otomobilin iki farklı ekspertiz raporu nedeniyle kendisine 48 bin liraya mal olduğunu belirten Kadir Alan,” Arabayı internet üzerinde ilanda bulduk. Diyarbakır’a gittik, sahibiyle konuştuk, arabayı beğendim. Arabayı kontrol etmek için ekspertize götürdüm. Ekspertiz bana 4 boya bir değişen çıkarttı. Arabayı Urfa’ya getirdim. Şüphe üzerine arabayı 2 gün sonra arabayı ekspertize götürdüm. Arabada 6 boya, 3 değişen çıktı” dedi.
Ekspertizler için kanun çıkartılmasını istedi
Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Böyle olmuyor. Adam zaten oraya yazıyor, 24 saat için geçerli diye. Kendilerine güvenleri olsa oraya 24 saat geçerli yazmazlar. Buradan yetkililere sesleniyorum, bir çare bulsunlar buna. Dolandırıldım, mağdur oldum. Burada 40 bin lira değeri olan otomobil bana 48 bin liraya mal oldu” diye konuştu.

Trump'tan Suriye operasyonu açıklamasıTrump'tan Suriye operasyonu açıklaması
CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiasıCHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası
Bebeğini çatıdan attı!Bebeğini çatıdan attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.