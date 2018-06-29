İki gece kulübü çalışanları arasında kavga: 1 ölü

TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, gece kulübünde çalışan Sabri Salık (21), bitişikteki gece kulübünde çalışanlarla çıkan kavgada tabancayla vurularak, yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde 2 yıldır garsonluk yapan Sabri Salık ile bitişikte bulunan diğer gece kulübünün çalışanları arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Salık, göğsünden tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan Salık, mesai arkadaşları tarafından otomobile bindirilip, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sabri Salık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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