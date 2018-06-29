HABER

İki gece kulübü çalışanları arasında kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, gece kulübünde çalışan Sabri Salık (21), bitişikteki gece kulübünde çalışanlarla çıkan kavgada tabancayla vurularak, yaşamını yitirdi.

İki gece kulübü çalışanları arasında kavga: 1 ölü

TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, gece kulübünde çalışan Sabri Salık (21), bitişikteki gece kulübünde çalışanlarla çıkan kavgada tabancayla vurularak, yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde 2 yıldır garsonluk yapan Sabri Salık ile bitişikte bulunan diğer gece kulübünün çalışanları arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Salık, göğsünden tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan Salık, mesai arkadaşları tarafından otomobile bindirilip, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sabri Salık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İki gece kulübü çalışanları arasında kavga: 1 ölüİki gece kulübü çalışanları arasında kavga: 1 ölüİki gece kulübü çalışanları arasında kavga: 1 ölü

PARTNERGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladıGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladı
Beykoz'da fabrika yangını (1)Beykoz'da fabrika yangını (1)
Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğulduEmekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.