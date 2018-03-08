HABER

İki genç kızın kıl payı ölümden döndüğü an

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 10:38 | Son Güncelleme

* Sultanbeyli'de otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü korku dolu anlar yaşattı.

* Sultanbeyli'de otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü korku dolu anlar yaşattı. * İki genç kız otomobille duvar arasında kalmaktan son anda kurtuldu. * O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul DHA Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtulan genç kızlardan biri, bacağından yaralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde önceki akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 55-60 yaşlarındaki sürücü, park halinde olan otomobiliyle hareket etti. Sürücü, karşı yöne geçerek sokağa girmek istedi. Bu sırada gelen minibüse çarpmamak için kaçarken otomobilin kontrolünün kaybetti. Otomobil önce bulunduğu yöndeki kaldırıma, ardından karşı yöndeki kaldırıma çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan kıl payı kurtulan genç kızlardan biri bacağından yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mobilya malzemesi içerisinde 32 bin paket kaçak sigara bulundu

Mobilya malzemesi içerisinde 32 bin paket kaçak sigara bulundu

Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu

Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Jandarma 656 gram eroin ele geçirdi

Jandarma 656 gram eroin ele geçirdi

Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.