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İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 01:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine çıkan tartışma telefon kameraları tarafından kaydedildi. Gençlere müdahale eden şahsı uyaran avukat da tartışmaya dahil oldu.

CNN Türk.com'daki habere göre, İstanbul'da bir metrobüste yaşanan olay telefon kameralarına yansıdı.

Metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine, bir metrobüs yolcusu kendini 'ahlak bekçisi' olarak adlandırarak gençlere müdahale etti.

Şahsın gençlere müdahalesinin ardından avukat olduğunu söyleyen bir kişinin uyarısıyla karşılaşan şahıs kendini, "Ahlak bekçiliğiyse evet ahlak bekçisiyim, ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters" ifadeleriyle savundu.

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Metrobüs öpüşme kavga ahlak bekçisi

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