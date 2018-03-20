İki gencin öldüğü kazadaki tır sürücüsü tutuklu yargılanacak

Mersin’de geçtiğimiz kasım ayında motosiklet sürücüsü iki gencin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili tutuksuz yargılanan tır sürücüsünün tutuklu yargılanmasına karar verilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Adnan D. katılmazken, kazada hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan ve Abidin Gül’ün yakınları ile avukatlar hazır bulundu.

Tır sürücüsünün, ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Yunus Emre Karan’ın eşi Nilgün Karan, sanığın tutuklanmasını istedi. Baba Ali Karan da kazadan sonra sanığın kendilerini arayıp taziyede bulunmadığını, herhangi bir iyi niyet göstermediğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Abidin Gül’ün babası Halil Gül de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, yüzde 70 olarak sanığa verilen kusur oranını az bulduğunu söyledi.

Sanık avukatları ise kazada ölen gençlerin olay anında süratli olduklarını ileri sürerek, sürücünün yola girmeden gerekli kontrolleri yaptığını, tırın büyük bir araç olması nedeniyle de yola girdikten sonra kazayı önleyecek manevra yapmasının mümkün olmadığını savundu.

Mevcut delil durumu nazara alınarak sanığın tutuklanmasını talep eden savcının talebini değerlendiren mahkeme heyeti, tır sürücüsü Adnan D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

"Karar, vicdanları bir nebze de olsa rahatlatmıştır"

Hayatını kaybeden motosiklet sürücülerinin avukat Eyüp Kaplan, kararın, vicdanları bir nebze de olsa rahatlattığını belirterek, "Mahkemeye sunmuş olduğumuz deliller ile müteveffa Yunus Emre Karan’ın Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun lisanslı yarış pilotu oluşu, kask-eldiven ve koruyucu kostüm gibi tüm önlemleri almış olması ve sanığın bizce bilinçli taksirle suçu işlemiş olması neticesinde Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Adnan D. hakkında ‘tutuklamaya yönelik yakalama kararı’ vermiştir. Bu karar gerek müteveffa Yunus Emre Karan ve Abidin Gül’ün aile bireylerini gerekse de kamu vicdanını bir nebze de olsa rahatlatmıştır" dedi.