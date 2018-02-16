İki grup arasında çıkan laf atma kavgası karakolda bitti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrasında birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, polis ekiplerince karakola götürüldü.
Kavga, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden yaşanan maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle anlaşmazlık bulunan taraflar cadde üzerinde karşılaştı. Laf atma yüzünden iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine giren iki grubu çevredeki esnaf ve vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Son bulan kavga sonrasında taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavga sonrasında birbirlerinden şikayetçi olan tarafların ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
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