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İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 18:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve yakınlarının da katıldığı silahlı kavgada 3 kişi, av tüfeğiyle yaralandı.

İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve yakınlarının da katıldığı silahlı kavgada 3 kişi, av tüfeğiyle yaralandı.
Onur Ç. (24) ve Bekir B. (27), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Emrah A.'nın (25) Hürriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki evinin önüne geldi. İki arkadaş, seslendiği Emrah A.'dan dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavga büyüdü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Onur Ç., Bekir B. ve Emrah A., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılardan Onur Ç. ve Bekir B., Aydın Devlet Hastanesi'ne, Emrah A. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, boş 9 av tüfeği kartuşu bulundu. Olay yerinde bulunan pompalı tüfek ile tabancaya da incelenmek üzere el koyuldu.
Soruşturma başlatan polis, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralıİki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralıİki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralıİki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

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