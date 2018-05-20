İki gün önce kavga ettiği kişiyi öldürdü

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Levent G., yolda karşılaştığı iki gün önce kavga ettiği Sezer Güney'i (25) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. İki gün önce kavga eden Levent G. ile Sezer Güney, yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Levent G., yanındaki tabancayı çekip, Güney'e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sezer Güney, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezer Güney, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kaçan Levent G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kilimli İlçe Polis Merkezi'ne götürülen Levent G.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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