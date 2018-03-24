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İki güreşçi silahla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 16:55 | Son Güncelleme

Antalya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başpehlivan Hakkı Aygün ile pehlivan Mehmet Ali Avcı silahla yaraladı.Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu’ndaki bir kafenin önünde iddiaya göre Y.T., arkadaşlarını da yanına alarak, aralarında kız meselesi yüzünden sorun bulunan Başpehlivan Hakkı Aygün ve yağlı güreş pehlivanı Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti.

Antalya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başpehlivan Hakkı Aygün ile pehlivan Mehmet Ali Avcı silahla yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu’ndaki bir kafenin önünde iddiaya göre Y.T., arkadaşlarını da yanına alarak, aralarında kız meselesi yüzünden sorun bulunan Başpehlivan Hakkı Aygün ve yağlı güreş pehlivanı Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti. Kafe önünde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine Y.T. üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı’ya ateş etti. Y.T, ve yanındakiler kaçarken, yaralanan Aygün ve Avcı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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