İki hastasıyla yalnız kalan kadın doktor hayatının şokunu yaşadı

Olay, saat 14.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 122 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında bulunan iç hastalıkları uzmanı Dr. Aysel Oktay'a ait muayenehanede meydana geldi. Doktordan 'eşim için' diyerek randevu alan kimliği belirsiz kadın, bir erkekle birlikte birlikte saat 14.20 sıralarında muayenehaneye geldi.
ELİNİ AYAĞINI İPLE BAĞLAYIP AĞZINI BANTLADILAR
Burada bir süre sıra bekleyen çift, Dr. Aysel Oktay içerde yalnız kaldığı sırada harekete geçti. Bıçak zoruyla Oktay'ı etkisiz hale getiren gaspçılar, daha sonra doktorun elini ayağını iple bağlayıp, ağzını bantladı. Bu sırada kendilerine direnen Oktay'ı darp eden şüpheliler, muayenehanedeki dizüstü bilgisayar, cep telefonu, birkaç parça ziynet eşyasını alıp kaçtı.
SÜRÜNEREK MUTFAĞA GİTTİ
Olay sonrası sürünerek mutfağa kadar giden Dr. Aysel Oktay, burada ayağındaki ipi kesmeyi başardı. Hızla muayenehaneden çıkan Oktay'ı görüp, elindeki ipi kesen komşusu berber Hasan Ali Çoban, durumu polise bildirdi.
'ADETA ŞOK GEÇİRMİŞTİ'
Doktor komşusu Aysel Oktay'ın büyük bir şokla yanına geldiğini söyleyen Hasan Ali Çoban, "Adeta şok geçirmişti. Ben elindeki ipi kesip durumu polise bildirdim. Eşim hasta diye randevu almışlar" dedi.
Polis gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
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